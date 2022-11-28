На Николаевщине уменьшат комендантский час

На Николаевщине сократят комендантский час и снимут ограничения на продажу алкоголя.

Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким в видеообращении в Telegram

Прямая речь: "Мы будем менять комендантский час везде, кроме деоккупированных территорий. Он будет с полуночи до 05:00 (ранее длился с 22:00 до 06:00 - ред.), чтобы бизнес мог начать работать больше. Также мы снимем все ограничения на продажу алкоголя, кроме военных и спецслужб".

Детали: Ким добавил, что в Николаевской области планируют расширять список центров несокрушимости, а также работать над проблемой обеспечения дизельными электрогенераторами.

Он также сообщил, что в Николаеве планируют разворачивать точки, где херсонцы, которые останавливаются в городе, смогут переночевать, так как все гостиницы разрушены обстрелами.