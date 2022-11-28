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До Києва прибули глави МЗС одразу семи країн Балтії та Північної Європи

"Європейська правда"Понеділок, 28 листопада 2022, 13:57

До Києва разом прибули з візитом міністри закордонних справ Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, Швеції, Норвегії та Ісландії. 

Як повідомляє "Європейська правда", спільне фото на тлі потяга "Укрзалізниці" виклали міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс та його литовський колега Габріелюс Ландсбергіс. 

"Ми, міністри закордонних справ Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції, сьогодні у Києві, щоб засвідчити повну солідарність з Україною. Попри "дощі" з російських ракет та варварську жорстокість Україна переможе", - написав він.

Деталей спільного візиту поки не повідомляють.

Нагадаємо, 26-27 листопада у Києві була делегація уряду Бельгії, а також прем'єр Польщі Матеуш Моравецький; вони долучилися до заходів вшанування жертв Голодомору. 

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Теми: ЄСЄвропаУкраїнаМЗС
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