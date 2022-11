В Киев прибыли главы МИД сразу семи стран Балтии и Северной Европы

В Киев вместе прибыли с визитом министры иностранных дел Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Швеции, Норвегии и Исландии.

Как сообщает "Европейская правда", совместное фото на фоне поезда "Укрзализныци" выложили министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс и его литовский коллега Габриэлюс Ландсбергис.

"Мы, министры иностранных дел Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции, сегодня в Киеве, чтобы засвидетельствовать полную солидарность с Украиной. Несмотря на "дожди" из российских ракет и варварскую жестокость, Украина победит", - написал он.

Деталей совместного визита пока не сообщают.

Напомним, 26-27 ноября в Киеве была делегация правительства Бельгии, а также премьер Польши Матеуш Моравецкий.

We, the Ministers of Foreign Affairs from 🇪🇪🇫🇮🇮🇸🇱🇻🇱🇹🇳🇴🇸🇪, are in Kyiv today in full solidarity with Ukraine. Despite Russia's bomb rains and barbaric brutality Ukraine will win! 📷 Mindaugas Mikulėnas @LithuaniaMFA pic.twitter.com/e112fwKRd7