Фінляндія готова прийняти взимку ще 10 тисяч українців

Фінляндія має ресурси прийняти взимку понад 10 000 українців, які рятуються від війни.

Про це повідомив Ілкка Хаахтела, генеральний директор Міграційної служби Фінляндії (Migri), передає "Європейська правда" з посиланням на Yle.

За його словами, у разі потреби також можна швидко організувати додаткові місця.

Очікується, що кількість людей, які залишають Україну, зросте взимку, оскільки Росія постійно завдає авіаударів по енергосистемі країни.

Восени Migri провело тендер на відкриття нових центрів розміщення біженців.

Заздалегідь оцінити кількість людей, які прибудуть до Фінляндії, неможливо. Наразі Хаахтела перебуває на Мальті, де країни ЄС обговорюють ситуацію з новими біженцями.

Як повідомлялося, у Польщі не помітили зростання потоку людей з України після посилення російських ударів по інфраструктурі й серйозних перебоїв з електропостачанням, проте готуються до цього сценарію.