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Финляндия готова принять зимой еще 10 тысяч украинцев

"Европейская правда"Понедельник, 28 ноября 2022, 13:28

У Финляндии есть ресурсы принять зимой более 10 000 украинцев, которые спасаются от войны.

Об этом сообщил Илкка Хаахтела, генеральный директор Миграционной службы Финляндии (Migri), передает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

По его словам, в случае необходимости также можно быстро организовать дополнительные места.

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Ожидается, что количество людей, которые покидают Украину, возрастет зимой, поскольку Россия постоянно наносит авиаудары по энергосистеме страны.

Осенью Migri провело тендер на открытие новых центров размещения беженцев.

Заранее оценить количество людей, которые прибудут в Финляндию, невозможно. Сейчас Хаахтела находится на Мальте, где страны ЕС обсуждают ситуацию с новыми беженцами.

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Как сообщалось, в Польше не заметили роста потока людей из Украины после усиления российских ударов по инфраструктуре и серьезных перебоев с электроснабжением, однако готовятся к этому сценарию.

Темы: ФинляндияУкраинабеженцывойна
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