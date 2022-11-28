Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни продовжують красти українське зерно

Валентина РоманенкоПонеділок, 28 листопада 2022, 13:39
Росіяни продовжують красти українське зерно
ілюстративне фото

Ворог продовжує грабувати українських фермерів на тимчасово окупованих територіях.

Джерело: "Центр національного спротиву"

Деталі: Так, ворог розграбував ТОВ "Старобільський елеватор", звідки вивіз майже 900 тонн зерна (врожай 2021 року). Зокрема було вкрадено понад 600 тонн зерна пшениці та 275 тонн зерна соняшника.

Реклама:

Все те окупанти помітили як "безгосподарне майно" й передали до так званого "аграрного фонду ЛНР". Тобто, по факту росіяни просто вкрали зерно у власників, адже ті не співпрацювали з ними.

ЦНС зауважує, що всі подібні злочини фіксуються місцевим підпіллям й передаються до правоохоронних органів. Ніхто з тих, хто скоїв злочин, не уникне покарання передбаченого КК України.

Теми: зерноокупаціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
зерно
Кулеба розкритикував наміри держав ЄС продовжити заборону на зерно з України
Стало відомо, коли Ердоган приїде до Путіна – Bloomberg
У Єврокомісії закликали РФ продовжити "зернову ініціативу"
Останні новини
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
Усі новини...
Реклама: