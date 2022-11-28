Росіяни продовжують красти українське зерно

Ворог продовжує грабувати українських фермерів на тимчасово окупованих територіях.

Джерело: "Центр національного спротиву"

Деталі: Так, ворог розграбував ТОВ "Старобільський елеватор", звідки вивіз майже 900 тонн зерна (врожай 2021 року). Зокрема було вкрадено понад 600 тонн зерна пшениці та 275 тонн зерна соняшника.

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Все те окупанти помітили як "безгосподарне майно" й передали до так званого "аграрного фонду ЛНР". Тобто, по факту росіяни просто вкрали зерно у власників, адже ті не співпрацювали з ними.

ЦНС зауважує, що всі подібні злочини фіксуються місцевим підпіллям й передаються до правоохоронних органів. Ніхто з тих, хто скоїв злочин, не уникне покарання передбаченого КК України.