Россияне продолжают воровать украинское зерно

Враг продолжает грабить украинских фермеров на временно оккупированных территориях.

Источник: "Центр национального сопротивления"

Детали: Так, враг разграбил ООО "Старобельский элеватор", откуда вывез почти 900 тонн зерна (урожай 2021 года). В частности было украдено более 600 тонн зерна пшеницы и 275 тонн зерна подсолнечника.

Все это оккупанты пометили как "бесхозяйственное имущество" и передали в так называемый "аграрный фонд ЛНР". То есть, по факту россияне просто украли зерно у владельцев, потому что те не сотрудничали с ними.

ЦНС отмечает, что все подобные преступления фиксируются местным подпольем и передаются в правоохранительные органы. Никто из тех, кто совершил преступление, не избежит наказания предусмотренного УК Украины.