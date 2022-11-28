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Россияне продолжают воровать украинское зерно

Валентина РоманенкоПонедельник, 28 ноября 2022, 13:39
Россияне продолжают воровать украинское зерно
иллюстративное фото

Враг продолжает грабить украинских фермеров на временно оккупированных территориях.

Источник: "Центр национального сопротивления"

Детали: Так, враг разграбил ООО "Старобельский элеватор", откуда вывез почти 900 тонн зерна (урожай 2021 года). В частности было украдено более 600 тонн зерна пшеницы и 275 тонн зерна подсолнечника.

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Все это оккупанты пометили как "бесхозяйственное имущество" и передали в так называемый "аграрный фонд ЛНР". То есть, по факту россияне просто украли зерно у владельцев, потому что те не сотрудничали с ними.

ЦНС отмечает, что все подобные преступления фиксируются местным подпольем и передаются в правоохранительные органы. Никто из тех, кто совершил преступление, не избежит наказания предусмотренного УК Украины.

Темы: зернооккупациявойна
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