Захід побоюється кривавого і важкого повернення Криму – The Economist

Західні партнери України стримано ставляться до повернення Криму і окупованого Донбасу. У виданні зазначають, що Україна може зіткнутися із опором російських партизан і має замислитися про небезпеку вузьких, відкритих смуг або болотистих місцевостей.

Джерело: The Economist

Дослівно: "Військові операції в Криму, як правило, закінчуються тисячами загиблих: лише за останнє століття сотні тисяч полягли, насамперед у громадянській війні в Росії і Другій світовій війні, не кажучи вже про величезні жертви під час Кримської війни 1850-х років.

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Захоплення півострова зазвичай вимагало перетину вузьких, відкритих смуг або болотистих місцевостей.

Військові експерти, які добре знають рельєф півострова, зазначають, що топографія півострова має заставити Україну замислитися.

Адмірал Микола Жибарєв, який у 1992 році спровокував розпад Чорноморського флоту Росії, оголосивши свій фрегат українським, тепер каже, що дипломатія є найперспективнішим шляхом до повернення спірної території.

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Андрій Риженко, капітан флоту у відставці, який народився у Криму, каже, що для успішної операції потрібно багато чого зробити правильно. "Є реальна перспектива, що все закінчиться кровопролиттям. Це операція, яка не потрібна Україні".

Деталі: Відзначається, що західні партнери України побоюються, що операція з повернення Криму або Донбасу (з військової точки зору, можливо, більш легка пропозиція) може підштовхнути Росію до ескалації і навіть до застосування ядерної зброї.

Колишній командувач десантно-штурмовими військами України Михайло Забродський розповів, що операція з повернення Криму не тільки можлива, але й готувалася до 2023 року.

Проте він не зміг сказати, коли саме може розпочатися ця операція.

Забродський також наполягає на тому, що українські військові планувальники розробили тактику, яка може спрацювати.

За його словами, Україна не має наміру вступати в безглуздий лобовий штурм Криму: "Існують інші "цікаві" можливості для маневру загальновійськовими силами, з використанням сухопутних військ, морських десантів і повітряних атак".

Російському морському і повітряному домінуванню можна перешкодити за допомогою "асиметричних трюків".

Він додав, що атаки українських безпілотників на Чорноморський флот наприкінці жовтня, пошкодження флагманського корабля "Адмірал Макаров" та руйнування частини Керченського мосту стали прикладами мислення України: "Ми здивуємо людей - і багато разів - знову".

Політичні лідери в Києві в приватних розмовах визнають, що повернути Донбас і Крим буде складніше.

Вони визнають, що значна частина населення там залишається вороже налаштованою до Києва.

Операція з повернення Криму, ймовірно, наштовхнеться на партизанський опір з боку проросійських сил.

Українське командування стримане щодо своїх наступних кроків.

Джерела у ЗСУ кажуть, що "нічого не виключено", в тому числі і операції на території, захопленої Росією до 24 лютого.

Дороги, що ведуть до Криму, зараз знаходяться в межах досяжності українських вогневих засобів, включаючи "Himars", які ускладнили російську логістику.

Призначена Росією влада в Криму готується до наземної атаки, віддаючи накази про будівництво нових укріплень і траншей, а також оголошуючи надзвичайний рівень загрози в декількох частинах півострова.

Місцеві жителі Джанкоя повідомляють, що окопи будуються поблизу авіабази.

Першочерговим завданням для України залишається руйнування Кримського мосту, що з'єднує материкову частину Росії з Кримом.

Російські військові теж це розуміють і відповідно розробили і укомплектували оборонні лінії.

Джерело у військовій розвідці впевнене, що структурні переваги України, насамперед, її здатність організовувати високомобільні раптові атаки та розривати лінії постачання, переважатимуть.

"Ми демонстрували на кожному етапі, що наша тактика і акцент на логістику є правильними. Ми покажемо це знову", - говорить джерело.

У виданні зазначають, що спроба повернути Крим буде дорого коштувати у військовому плані і призведе до розколу з союзниками.