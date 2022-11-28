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Запад опасается кровавого и тяжелого возвращения Крыма – The Economist

Алена МазуренкоПонедельник, 28 ноября 2022, 14:07
Запад опасается кровавого и тяжелого возвращения Крыма – The Economist
иллюстративное фото GETTY IMAGES

Западные партнеры Украины сдержанно относятся к возвращению Крыма и оккупированного Донбасса. В издании отмечают, что Украина может столкнуться с сопротивлением российских партизан и должна задуматься об опасности узких, открытых полос или болотистых местностей Крыма.

Источник: The Economist

Дословно: "Военные операции в Крыму, как правило, заканчиваются тысячами погибших: только за последнее столетие сотни тысяч погибли, прежде всего в гражданской войне в России и Второй мировой войне, не говоря уже об огромных жертвах во время Крымской войны 1850-х годов.

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Захват полуострова обычно требовал пересечения узких, открытых полос или болотистых местностей.

Военные эксперты, хорошо знающие рельеф полуострова, отмечают, что топография полуострова должна заставить Украину задуматься.

Адмирал Николай Жибарев, который в 1992 году спровоцировал распад Черноморского флота России, объявив свой фрегат украинским, теперь говорит, что дипломатия является самым перспективным путем к возвращению спорной территории.

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Андрей Рыженко, капитан флота в отставке, который родился в Крыму, говорит, что для успешной операции нужно многое сделать правильно. "Есть реальная перспектива, что все закончится кровопролитием. Это операция, которая не нужна Украине".

Детали: Отмечается, что западные партнеры Украины опасаются, что операция по возвращению Крыма или Донбасса (с военной точки зрения, возможно, более легкое предложение) может подтолкнуть Россию к эскалации и даже к применению ядерного оружия.

Бывший командующий десантно-штурмовыми войсками Украины Михаил Забродский рассказал, что операция по возвращению Крыма не только возможна, но и готовилась до 2023 года.

Однако он не смог сказать, когда именно может начаться эта операция. 

Забродский также настаивает на том, что украинские военные планировщики разработали тактику, которая может сработать.

По его словам, Украина не намерена вступать в бессмысленный лобовой штурм Крыма: "Существуют другие "интересные" возможности для маневра общевойсковыми силами, с использованием сухопутных войск, морских десантов и воздушных атак".

Российскому морскому и воздушному доминированию можно помешать с помощью "асимметричных трюков".

Он добавил, что атаки украинских беспилотников на Черноморский флот в конце октября, повреждение флагманского корабля "Адмирал Макаров" и разрушение части Керченского моста стали примерами мышления Украины: "Мы удивим людей - и много раз - снова".

Политические лидеры в Киеве в частных разговорах признают, что вернуть Донбасс и Крым будет сложнее.

Они признают, что значительная часть населения там остается враждебно настроенной к Киеву.

Операция по возвращению Крыма, вероятно, наткнется на партизанское сопротивление со стороны пророссийских сил.

Украинское командование сдержанно относительно своих следующих шагов.

Источники в ВСУ говорят, что "ничего не исключено", в том числе и операции на территории, захваченной Россией до 24 февраля.

Дороги, ведущие в Крым, сейчас находятся в пределах досягаемости украинских огневых средств, включая "Himars", которые усложнили российскую логистику.

Назначенные Россией власти в Крыму готовятся к наземной атаке, отдавая приказы о строительстве новых укреплений и траншей, а также объявляя чрезвычайный уровень угрозы в нескольких частях полуострова.

Местные жители Джанкоя сообщают, что окопы строятся вблизи авиабазы.

Первоочередной задачей для Украины остается разрушение Крымского моста, соединяющего материковую часть России с Крымом.

Российские военные тоже это понимают и соответственно разработали и укомплектовали оборонительные линии.

Источник в военной разведке уверен, что структурные преимущества Украины, прежде всего, ее способность организовывать высокомобильные внезапные атаки и разрывать линии снабжения, будут преобладать.

"Мы демонстрировали на каждом этапе, что наша тактика и акцент на логистику являются правильными. Мы покажем это снова", - говорит источник.

В издании отмечают, что попытка вернуть Крым будет дорого стоить в военном плане и приведет к расколу с союзниками.

Темы: КрымоккупацияВооруженные силы
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