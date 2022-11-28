Кремль не вважає можливим посередництво Ватикану у переговорах України з РФ

Кремль заявив, що вітає пропозицію Ватикану надати переговорну платформу для переговорів з Україною, але звинуватив Київ у тому, що його позиція робить це неможливим.

Про це заявив речник президента РФ Дмитрій Пєсков, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Звичайно, ми вітаємо таку політичну волю, але враховуючи ту ситуацію де-факто і де-юре, яка зараз є з українського боку, такі майданчики не можуть бути затребуваними", - сказав Пєсков.

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Папа Римський Франциск 10 днів тому повторив, що Ватикан готовий зробити все можливе, щоб стати посередником і покласти край російській війні в Україні.

Раніше кілька країн, включаючи Туреччину, Ізраїль і Китай, називалися я як потенційні посередники в переговорах.

Папа Римський Франциск часто згадує Україну у своїх публічних виступах і неодноразово попереджав, що війни може спровокувати застосування ядерної зброї з неконтрольованими глобальними наслідками.

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Минулого місяця він вперше прямо закликав Путіна зупинити "спіраль насильства і смерті" в Україні.

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