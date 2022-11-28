Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кремль не вважає можливим посередництво Ватикану у переговорах України з РФ

"Європейська правда"Понеділок, 28 листопада 2022, 14:50
Кремль не вважає можливим посередництво Ватикану у переговорах України з РФ
Путін і Пєсков, фото Коммерсант

Кремль заявив, що вітає пропозицію Ватикану надати переговорну платформу для переговорів з Україною, але звинуватив Київ у тому, що його позиція робить це неможливим.

Про це заявив речник президента РФ Дмитрій Пєсков, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Звичайно, ми вітаємо таку політичну волю, але враховуючи ту ситуацію де-факто і де-юре, яка зараз є з українського боку, такі майданчики не можуть бути затребуваними", - сказав Пєсков.

Реклама:

Папа Римський Франциск 10 днів тому повторив, що Ватикан готовий зробити все можливе, щоб стати посередником і покласти край російській війні в Україні.

Раніше кілька країн, включаючи Туреччину, Ізраїль і Китай, називалися я як потенційні посередники в переговорах.

Папа Римський Франциск часто згадує Україну у своїх публічних виступах і неодноразово попереджав, що війни може спровокувати застосування ядерної зброї з неконтрольованими глобальними наслідками.

ВІДЕО ДНЯ

Минулого місяця він вперше прямо закликав Путіна зупинити "спіраль насильства і смерті" в Україні.

Читайте також: Таємна допомога Папи Римського. Що не помітила Україна за скандальними заявами понтифіка.

Теми: Папа РимськийРосіяУкраїнавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
Папа Римський
Ватикан намагається "відбілити" слова Папи про "велику Росію"
Глава УГКЦ очікує роз’яснень від Папи щодо його заяви
МЗС: Прикро, що Папа Римський поширює великодержавні ідеї РФ
Останні новини
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
Усі новини...
Реклама: