Кремль не считает возможным посредничество Ватикана в переговорах Украины с РФ

Кремль заявил, что приветствует предложение Ватикана предоставить переговорную платформу для переговоров с Украиной, но обвинил Киев в том, что его позиция делает это невозможным.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Конечно, мы приветствуем такую политическую волю, но учитывая ту ситуацию де-факто и де-юре, которая сейчас есть с украинской стороны, такие площадки не могут быть востребованными", - сказал Песков.

Папа Римский Франциск 10 дней назад повторил, что Ватикан готов сделать все возможное, чтобы стать посредником и положить конец российской войне в Украине.

Ранее несколько стран, включая Турцию, Израиль и Китай, назывались я как потенциальные посредники в переговорах.

Папа Римский Франциск часто упоминает Украину в своих публичных выступлениях и неоднократно предупреждал, что войны может спровоцировать применение ядерного оружия с неконтролируемыми глобальными последствиями.

В прошлом месяце он впервые прямо призвал Путина остановить "спираль насилия и смерти" в Украине.

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