Окупанти в березні обстріляли автомобіль з цивільними, а потім переїхали танком - ОГП
Понеділок, 28 листопада 2022, 15:04
У березні військовослужбовці РФ між двома селами у Херсонському районі розстріляли з автомата автомобіль, в якому перебувало двоє цивільних, та переїхали його танком, повідомляє Офіс генпрокурора
Джерело: ОГП
Деталі: Правоохоронці встановили могили загиблих, які були поховані місцевими мешканцями на кладовищі.
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На автівці зафіксували 50 вхідних та вихідних отворів, які лишились внаслідок обстрілу. Автомобіль та тіла відправлять на експертизи.