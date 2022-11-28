Окупанти в березні обстріляли автомобіль з цивільними, а потім переїхали танком - ОГП

У березні військовослужбовці РФ між двома селами у Херсонському районі розстріляли з автомата автомобіль, в якому перебувало двоє цивільних, та переїхали його танком, повідомляє Офіс генпрокурора

Джерело: ОГП

Деталі: Правоохоронці встановили могили загиблих, які були поховані місцевими мешканцями на кладовищі.

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На автівці зафіксували 50 вхідних та вихідних отворів, які лишились внаслідок обстрілу. Автомобіль та тіла відправлять на експертизи.



