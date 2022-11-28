Оккупанты в марте обстреляли автомобиль с гражданскими, а потом переехали танком - ОГП

В марте военнослужащие РФ между двумя селами в Херсонском районе расстреляли из автомата автомобиль, в котором находилось двое гражданских, и переехали его танком, сообщает Офис генпрокурора

Источник: ОГП

Детали: Правоохранители установили могилы погибших, которые были похоронены местными жителями на кладбище.

На машине зафиксировали 50 входных и выходных отверстий, которые остались в результате обстрела.

Автомобиль и тела отправят на экспертизы.