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Оккупанты в марте обстреляли автомобиль с гражданскими, а потом переехали танком - ОГП

Роман ПетренкоПонедельник, 28 ноября 2022, 16:04
фото огп

В марте военнослужащие РФ между двумя селами в Херсонском районе расстреляли из автомата автомобиль, в котором находилось двое гражданских, и переехали его танком, сообщает Офис генпрокурора

Источник: ОГП

Детали: Правоохранители установили могилы погибших, которые были похоронены местными жителями на кладбище.

На машине зафиксировали 50 входных и выходных отверстий, которые остались в результате обстрела.

Автомобиль и тела отправят на экспертизы.

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Темы: Офис генпрокурораХерсонская областьРосcияоккупация
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