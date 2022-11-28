Оккупанты в марте обстреляли автомобиль с гражданскими, а потом переехали танком - ОГП
Понедельник, 28 ноября 2022, 16:04
В марте военнослужащие РФ между двумя селами в Херсонском районе расстреляли из автомата автомобиль, в котором находилось двое гражданских, и переехали его танком, сообщает Офис генпрокурора
Источник: ОГП
Детали: Правоохранители установили могилы погибших, которые были похоронены местными жителями на кладбище.
На машине зафиксировали 50 входных и выходных отверстий, которые остались в результате обстрела.
Автомобиль и тела отправят на экспертизы.
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