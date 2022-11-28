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Зеленський збирав Ставку верховного головнокомандувача

Альона Мазуренко Понеділок, 28 листопада 2022, 15:29
Зеленський збирав Ставку верховного головнокомандувача
ФОТО: ОФІС ПРЕЗИДЕНТА

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, де обговорили плани росіян і шляхи реагування.

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "Головнокомандувач і командувачі військ оперативних напрямків доповіли про актуальну ситуацію на фронтах і дії сил оборони з деокупації української території.

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Члени Ставки також заслухали інформацію керівників розвідки щодо планів ворога на найближчу перспективу.

Були узгоджені шляхи реагування на можливі виклики, пов’язані з діями противника".

Деталі: Крім того, на засіданні розглянули перебіг відновлення енергетичної системи та її захист від імовірних російських атак.

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Також обговорили забезпечення громадян зв’язком та доступом до тепла і проаналізували темпи розгортання Пунктів незламності.

У засіданні взяли участь: керівник ОП Андрій Єрмак, секретар РНБО Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник ГУР Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

До засідання Ставки також долучилися: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інші члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Теми: ЗеленськийЗбройні силивійнаРосія
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