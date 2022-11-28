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Зеленский собирал Ставку верховного главнокомандующего

Алена МазуренкоПонедельник, 28 ноября 2022, 16:29
ФОТО: ОФИС ПРЕЗИДЕНТА

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, где обсудили планы россиян и пути реагирования.

Источник: Офис президента

Дословно: "Главнокомандующий и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на фронтах и действиях сил обороны по деоккупации украинской территории.

Члены Ставки также заслушали информацию руководителей разведки относительно планов врага на ближайшую перспективу.

Были согласованы пути реагирования на возможные вызовы, связанные с действиями противника".

Детали: Кроме того, на заседании рассмотрели ход восстановления энергетической системы и ее защиту от возможных российских атак.

Также обсудили обеспечение граждан связью и доступом к теплу и проанализировали темпы развертывания Пунктов несокрушимости.

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В заседании приняли участие: руководитель ОП Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник ГУР Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и командующие войсками оперативных направлений.

К заседанию Ставки также присоединились: министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, другие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Темы: ЗеленскийВооруженные силывойнаРосcия
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