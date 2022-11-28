Вдова російського полковника, який випустив у себе 5 куль, написала листа Путіну

Вдова заступника начальника Тихоокеанського вищого військово-морського училища Вадима Бойка Юлія у відкритому листі російському диктатору Володимиру Путіну написала, що її чоловік здійснив "саморозстріл", коли його звинуватили у провалах під час мобілізації.

Джерело: Meduza

Деталі: Жінка просить Путіна проконтролювати розслідування загибелі її чоловіка, який, за повідомленнями ЗМІ, наклав на себе руки на робочому місці.

Лист датований 20 листопада.

Бойко розповіла в листі, що з 16 вересня в училищі, де працював її чоловік, розгорнули пункт мобілізації.

Полковника РФ Вадима Бойка призначили відповідальним за прийом, розміщення та контроль мобілізованих.

Відтоді, за її словами, "він майже не ночував удома, намагався розв'язувати проблеми, які виникали, але не знаходив підтримки в керівництва і в певний момент зрозумів, що його "намагаються "призначити" винуватцем у всіх провалах і недоліках".

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Потім її чоловіка відправили на полігон у село Сергіївка в Приморському краї, де він мав відповідати за ремонт військової техніки для відправки в Україну в зону бойових дій, а також за підготовку призваних військовослужбовців.

Бойко стверджує, що її чоловік зіткнувся з труднощами, оскільки "з такою технікою виконати бойові завдання неможливо", але начальник училища контр-адмірал Олег Журавльов не допоміг йому.

За словами жінки, у її чоловіка близько місяця було безсоння, за цей час він схуд на 15 кілограмів.

14 листопада на полігон із перевіркою приїхали представники комісії з Хабаровська, яка перевіряла скарги мобілізованих.

За її словами, начальник училища, адмірал Журавльов, "проявив майстерність маскування" і пішов на лікарняний, а її чоловікові повідомили, що йому загрожує кримінальна відповідальність.

Дослівно лист: "Перевіряльники вже відкрито повідомили полковнику Бойку, що за втрату і псування держмайна на нього повісять понад 100 мільйонів рублів боргів і притягнуть до кримінальної відповідальності з конфіскацією майна".

Тіло її чоловіка знайшли вранці 16 листопада. За словами жінки, він приїхав із полігону в будівлю військово-морського училища у Владивостоці і зайшов у кабінет свого начальника.

Дослівно лист: "Так, саме до нього в кабінет (заходить - ред.), а не у свій, як пишуть усі пабліки, сідає в його крісло і випускає в себе п'ять куль із табельної зброї, водночас не цілиться в голову, не має на меті якнайшвидше все це закінчити".

Зазначається, що це, напевно, перший у Росії випадок такого самогубства, тобто фактично саморозстрілу.

Бойко вважає, що її чоловік "своїми діями явно хотів привернути увагу керівників РФ і дати вам сигнал про те, що відбувається біда, що треба щось робити, що Батьківщина перебуває в небезпеці".