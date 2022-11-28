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Вдова российского полковника, который выпустил в себя 5 пуль, написала письмо Путину

Алена МазуренкоПонедельник, 28 ноября 2022, 17:26
Вадим Бойко

Вдова заместителя начальника Тихоокеанского высшего военно-морского училища Вадима Бойко Юлия в открытом письме российскому диктатору Владимира Путина написала, что ее муж совершил "саморасстрел", когда его обвинили в провалах во время мобилизации.

Источник: Meduza

Детали: Женщина просит Путина проконтролировать расследование гибели ее мужа, который, по сообщениям СМИ, покончил с собой на рабочем месте.

Письмо датировано 20 ноября.

Бойко рассказала в письме, что с 16 сентября в училище, где работал ее муж, развернули пункт мобилизации.

Полковника Вадима Бойко назначили ответственным за прием, размещение и контроль мобилизованных.

С этого времени, по ее словам, он почти не ночевал дома, пытался решать возникающие проблемы, но не находил поддержки у руководства и в определенный момент понял, что его "пытаются "назначить" виновником во всех провалах и недостатках".

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Затем ее мужа отправили на полигон в село Сергеевка в Приморском крае, где он должен был отвечать за ремонт военной техники для отправки в Украину в зону боевых действий, а также за подготовку призванных военнослужащих.

Бойко утверждает, что ее муж столкнулся с трудностями, поскольку "с такой техникой выполнить боевые задачи невозможно", но начальник училища контр-адмирал Олег Журавлев не оказал ему помощи.

По словам женщины, у ее мужа около месяца была бессонница, за это время он похудел на 15 килограммов.

14 ноября на полигон с проверкой приехали представители комиссии из Хабаровска, которая проверяла жалобы мобилизованных.

По ее словам, начальник училища, адмирал Журавлев, "проявил мастерство маскировки" и ушел на больничный, а ее мужу сообщили, что ему грозит уголовная ответственность.

Дословно письмо: "Проверяющие уже открыто сообщили полковнику Бойко, что за утрату и порчу госимущества на него повесят более 100 миллионов рублей долгов и привлекут к уголовной ответственности с конфискацией имущества".

Тело ее мужа нашли утром 16 ноября. По словам женщины, ее супруг приехал с полигона в здание военно-морского училища во Владивостоке и зашел в кабинет своего начальника.

Дословно письмо: "Да, именно к нему в кабинет (заходит - ред.), а не в свой, как пишут все паблики, садится в его кресло и выпускает в себя пять пуль из табельного оружия, при этом не целится в голову, не преследует цели как можно быстрее все это закончить".

Отмечается, что это, наверное, первый в России случай такого самоубийства, то есть фактически саморасстрела.

Бойко считает, что ее муж "своими действиями явно хотел привлечь внимание руководителей РФ и дать вам сигнал о том, что происходит беда, что надо что-то делать, что Родина находится в опасности".

Темы: РосcияПутинмобилизацияубийство
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