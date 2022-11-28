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Папа визнав Росію нападником на Україну: Не називаю Путіна, тому що це і так відомо

Станіслав ПогоріловПонеділок, 28 листопада 2022, 16:39
Папа визнав Росію нападником на Україну: Не називаю Путіна, тому що це і так відомо
Фото: Vatican News

Папа Римський Фрациск в інтерв'ю журналістам назвав українців народом-мучеником через російську агресію.

Джерело: "Vatican News"

Пряма мова Фрациска: "Коли я говорю про Україну, то говорю про народ-мученик, мученицький народ. Якщо існує мученицький народ, то є той, хто його мучить. Коли я говорю про Україну, я говорю про жорстокість, тому що маю багато інформації про жорстокість військ, які вторгаються.

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Загалом, найжорстокішими є, мабуть, ті, хто з Росії, але не належить до російської традиції, наприклад, чеченці, буряти і так далі. Безумовно, той, хто нападає, – це російська держава. Це цілком зрозуміло. Іноді я намагаюся не конкретизувати, щоб не образити, а радше засудити в загальному, хоча добре відомо, кого я засуджую. Не обов’язково вказувати ім'я та прізвище".

Деталі: Папа розказав, що на другий день війни пішов до російського посольства (при Святому Престолі), незвичайний жест, тому що Папа ніколи не ходить до посольства.

"І там я сказав послу сказати (Володимиру) Путіну, що я готовий поїхати за умови, що він надасть мені віконце для переговорів. Міністр закордонних справ (Сергій) Лавров надіслав мені формальну відповідь, ввічливий лист, з якого я зрозумів, що поки що в цьому немає необхідності", - додав Папа.

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Також Франциск відзначив, що ніколи не давав нагоди думати, "що я прикриваю агресію".

"Чому я не називаю Путіна? Тому що це не потрібно; це вже відомо. Однак іноді люди чіпляються за деталь. Всі знають мою позицію, з Путіним чи без Путіна, не називаючи його імені", - підкреслив Папа.

Франциск додав, що цими днями припадає річниця Голодомору, геноциду, який Сталін вчинив проти українців (у 1932 - 33 роках). "Я вважаю доречним згадати про це як про історичний попередник (нинішньої) війни", - підкреслив Папа.

Теми: Папа РимськийвійнаУкраїнаРосія
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