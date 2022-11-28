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Папа признал Россию захватчиком Украины: Не называю Путина, потому что это и так известно

Станислав ПогориловПонедельник, 28 ноября 2022, 17:39
Фото: Vatican News

Папа Римский Фрациск в интервью журналистам назвал украинцев народом-мучеником из-за российской агрессии.

Источник: "Vatican News"

Прямая речь Фрациска: "Когда я говорю об Украине, то говорю о народе-мученике, мученическом народе. Если существует мученический народ, то есть тот, кто его мучает. Когда я говорю об Украине, я говорю о жестокости, потому что имею много информации о жестокости войск, которые вторгаются.

В общем, самыми жестокими являются, пожалуй, те, кто из России, но не принадлежит к русской традиции, например, чеченцы, буряты и так далее. Безусловно, тот, кто нападает, - это российское государство. Это вполне понятно. Иногда я стараюсь не конкретизировать, чтобы не обидеть, а скорее осудить в общем, хотя хорошо известно, кого я осуждаю. Не обязательно указывать имя и фамилию".

Детали: Папа рассказал, что на второй день войны пошел в российское посольство (при Святом Престоле), необычный жест, потому что Папа никогда не ходит в посольство.

"И там я сказал послу сказать (Владимиру) Путину, что я готов поехать при условии, что он предоставит мне окошко для переговоров. Министр иностранных дел (Сергей) Лавров прислал мне формальный ответ, вежливое письмо, из которого я понял, что пока в этом нет необходимости", - добавил Папа.

Также Франциск отметил, что никогда не давал повода думать, "что я прикрываю агрессию".

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"Почему я не называю Путина? Потому что это не нужно; это уже известно. Однако иногда люди цепляются за деталь. Все знают мою позицию, с Путиным или без Путина, не называя его имени", - подчеркнул Папа.

Франциск добавил, что в эти дни приходится годовщина Голодомора, геноцида, который Сталин совершил против украинцев (в 1932 - 33 годах). "Я считаю уместным вспомнить об этом как об историческом предшественнике (нынешней) войны", - подчеркнул Папа.

Темы: Папа РимскийвойнаУкраинаРосcия
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