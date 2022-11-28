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Погрожував і морив голодом: російський сержант катував у Катюжанці ветеранів АТО

Олена РощінаПонеділок, 28 листопада 2022, 17:59

Українські правоохоронці заочно повідомили про підозру російському сержанту, який катував колишніх учасників АТО у Катюжанці під час окупації Київщини.

Джерело: Офіс генерального прокурора України

Деталі: За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури встановлено та повідомлено про підозру сержанту 83 окремої гвардійської десантно-штурмової бригади Міноборони РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

 

За даними слідства, підозрюваний у лютому-березні 2022 року під час тимчасової окупації села Катюжанка Вишгородського району проводив обшуки будівель в населеному пункті. 

Озброєний окупант незаконно затримав двох чоловіків – колишніх учасників АТО. Він погрожував їм вбивством і вимагав повідомити інформацію про розташування позицій ЗСУ. 

Також його цікавило місце перебування учасників АТО, працівників правоохоронних органів та проукраїнськи налаштованих громадян.

Військовослужбовець РФ змусив чоловіків спуститися до підвалу місцевої школи, на території якої розташовувалось приміщення для катування затриманих людей. 

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Там впродовж декількох днів продовжувався незаконний допит потерпілих з метою одержання інформації. Їм погрожували розстрілом, били та катували, не давали їжу і воду.

Теми: Київська областьокупаціявійнаРосія
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