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Погрожував і морив голодом: російський сержант катував у Катюжанці ветеранів АТО

Олена РощінаПонеділок, 28 листопада 2022, 16:59

Українські правоохоронці заочно повідомили про підозру російському сержанту, який катував колишніх учасників АТО у Катюжанці під час окупації Київщини.

Джерело: Офіс генерального прокурора України

Деталі: За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури встановлено та повідомлено про підозру сержанту 83 окремої гвардійської десантно-штурмової бригади Міноборони РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

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За даними слідства, підозрюваний у лютому-березні 2022 року під час тимчасової окупації села Катюжанка Вишгородського району проводив обшуки будівель в населеному пункті. 

Озброєний окупант незаконно затримав двох чоловіків – колишніх учасників АТО. Він погрожував їм вбивством і вимагав повідомити інформацію про розташування позицій ЗСУ. 

Також його цікавило місце перебування учасників АТО, працівників правоохоронних органів та проукраїнськи налаштованих громадян.

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Військовослужбовець РФ змусив чоловіків спуститися до підвалу місцевої школи, на території якої розташовувалось приміщення для катування затриманих людей. 

Там впродовж декількох днів продовжувався незаконний допит потерпілих з метою одержання інформації. Їм погрожували розстрілом, били та катували, не давали їжу і воду.

Теми: Київська областьокупаціявійнаРосія
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