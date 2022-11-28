Угрожал и морил голодом: российский сержант пытал в Катюжанке ветеранов АТО

Украинские правоохранители заочно сообщили о подозрении российскому сержанту, который пытал бывших участников АТО в Катюжанке во время оккупации Киевской области.

Источник: Офис генерального прокурора Украины

Детали: Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Киевской областной прокуратуры установлено и сообщено о подозрении сержанту 83 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Минобороны РФ по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемый в феврале-марте 2022 года во время временной оккупации села Катюжанка Вышгородского района проводил обыски зданий в населенном пункте.

Вооруженный оккупант незаконно задержал двух мужчин – бывших участников АТО. Он угрожал им убийством и требовал сообщить информацию о расположении позиций ВСУ.

Также его интересовало место пребывания участников АТО, работников правоохранительных органов и проукраински настроенных граждан.

Военнослужащий РФ заставил мужчин спуститься в подвал местной школы, на территории которой располагалось помещение для пыток задержанных людей.

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Там в течение нескольких дней продолжался незаконный допрос потерпевших с целью получения информации. Им угрожали расстрелом, избивали и пытали, не давали еду и воду.