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Генштаб: Армія РФ на трьох напрямках наступає, на чотирьох – обороняється

Олена РощінаПонеділок, 28 листопада 2022, 17:21
Генштаб: Армія РФ на трьох напрямках наступає, на чотирьох – обороняється
Ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

На Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках російські війська намагаються наступати, а на Куп’янському й Запорізькому, Криворізькому та Херсонському – оборонятися від захисників України.

Джерело: оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ станом на 18:00 понеділка 28 листопада

Деталі: За 278 добу повномасштабної війни російські загарбники здійснили близько 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та цивільних об’єктах.

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Зберігається загроза завдання противником ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури в глибині території України. Зокрема, ворог утримує в готовності авіаційне угруповання та кораблі-носії крилатих ракет.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Слобожанському напрямку російські окупанти обстріляли з мінометів та реактивної артилерії райони населених пунктів Козача Лопань, Стрілеча, Огірцеве, Бударки та Чугунівка Харківської області.

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На Куп’янському напрямку противник веде оборону раніше зайнятих рубежів. Здійснив обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Куп’янськ, Табаївка, Крохмальне і Берестове на Харківщині.

На Лиманському напрямку ворог зосереджується на веденні наступальних дій. Зафіксовано обстріли з усього спектру артилерії неподалік Макіївки і Невського Луганської області та Ямполівки і Торського на Донеччині.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує спроби наступальних дій. Здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог обстріляв з артилерії позиції Сил оборони та райони населених пунктів Вугледар та Нескучне, що на Донеччині.

На Запорізькому напрямку окупанти обороняються. Вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Времівка, Новосілка, Новопіль, Червоне, Залізничне, Дорожнянка та Кам’янське Запорізької області.

На Криворізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону позицій на тимчасово зайнятих територіях. Не припиняє артилерійські обстріли населених пунктів на правому березі річки Дніпро, зокрема і міста Херсон.

Теми: війнаДонбасХерсонська областьГенштаб
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