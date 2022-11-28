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Генштаб: Армия РФ на трех направлениях наступает, на четырех – обороняется

Елена РощинаПонедельник, 28 ноября 2022, 17:21
Генштаб: Армия РФ на трех направлениях наступает, на четырех – обороняется
Иллюстративное фото Генштаба ВСУ

На Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях российские войска пытаются наступать, а на Купянском и Запорожском, Криворожском и Херсонском – обороняться от защитников Украины.

Источник: оперативная информация Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00 понедельника 28 ноября

Детали: За 278 сутки полномасштабной войны российские захватчики совершили около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и гражданским объектам.

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Сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры в глубине территории Украины. В частности, враг удерживает в готовности авиационную группировку и корабли-носители крылатых ракет.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Слобожанском направлении российские оккупанты обстреляли из минометов и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Казачья Лопань, Стрелечья, Огурцово, Бударки и Чугуновка Харьковской области.

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На Купянском направлении противник ведет оборону ранее занятых рубежей. Осуществил обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Купянск, Табаевка, Крахмальное и Берестовое в Харьковской области.

На Лиманском направлении враг сосредотачивается на ведении наступательных действий. Зафиксированы обстрелы из всего спектра артиллерии неподалеку Макеевки и Невского Луганской области и Ямполовки и Торского в Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает попытки наступательных действий. Осуществил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Спорное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг обстрелял из артиллерии позиции Сил обороны и районы населенных пунктов Угледар и Нескучное, что в Донецкой области.

На Запорожском направлении оккупанты обороняются. Огневому поражению подверглись районы населенных пунктов Времовка, Новоселка, Новополье, Красное, Железнодорожное, Дорожнянка и Каменское Запорожской области.

На Криворожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону позиций на временно занятых территориях. Не прекращает артиллерийские обстрелы населенных пунктов на правом берегу реки Днепр, в том числе и города Херсон.

Темы: войнаДонбассХерсонская областьГенштаб
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