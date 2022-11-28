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Росіяни вбили дитячого письменника Володимира Вакуленка під час окупації Харківщини – ЗМІ

Станіслав ПогоріловПонеділок, 28 листопада 2022, 19:00
Росіяни вбили дитячого письменника Володимира Вакуленка під час окупації Харківщини – ЗМІ
Фото: УП

Дитячого письменника Володимира Вакуленка вбили на Харківщині під час окупації, про це свідчать результати ДНК-експертизи, які отримали журналісти редакції розслідувань "Суспільного".

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Повідомляється, що після того, як українські війська звільнили окупований Ізюм, в місті виявили місце масового поховання. Станом на початок вересня, там знайшли понад чотири сотні тіл. Поховання проводила місцева ритуальна служба, вона ж вела журнал із даними про небіжчиків. Як з’ясували журналісти "Суспільного", у цьому журналі, під номером 319 були вказані дані письменника.

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Спершу правоохоронці заперечили інформацію про те, що в цій могилі був похований Вакуленко. 20 жовтня в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" речник прокуратури Харківщини зробив заяву про те, що під номером 319 вони виявили тіло невідомої жінки.

Однак розслідувачі Суспільного знайшли фото тіла під номером 319, зроблене перед похованням. На ньому — прострелені документи Володимира Вакуленка. Також — татуювання на руці, схоже на те, що мав письменник. Нині ж дані про загибель письменника підтвердила ДНК-експертиза.

Вакуленко — дитячий письменник, поет і лауреат численних літературних премій. Володимир зник в селі Капитолівка, що поблизу Ізюма, у березні 2022. Батьки письменника понад пів року шукали свого єдиного сина. Згодом стало відомо, що російські окупанти викрали його.

ВІДЕО ДНЯ

Знати більше: "Тут моя земля": історія викрадення і пошуків письменника Володимира Вакуленка

Теми: війнаХарківська областькультураРосія
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