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Россияне убили детского писателя Владимира Вакуленко во время оккупации Харьковщины – СМИ

Станислав ПогориловПонедельник, 28 ноября 2022, 20:00
Фото: УП

Детского писателя Владимира Вакуленко убили на Харьковщине во время оккупации, об этом свидетельствуют результаты ДНК-экспертизы, которые получили журналисты редакции расследований "Суспільного".

Источник: "Суспільне"

Детали: Сообщается, что после того, как украинские войска освободили оккупированный Изюм, в городе обнаружили место массового захоронения. По состоянию на начало сентября, там нашли более четырехсот тел. Захоронения проводила местная ритуальная служба, она же вела журнал с данными о покойниках. Как выяснили журналисты "Суспільного", в этом журнале, под номером 319 были указаны данные писателя.

Сначала правоохранители опровергли информацию о том, что в этой могиле был похоронен Вакуленко. 20 октября в эфире национального телемарафона "Единые новости" представитель прокуратуры Харьковщины сделал заявление о том, что под номером 319 они обнаружили тело неизвестной женщины.

Однако расследователи Общественного нашли фото тела под номером 319, сделанное перед захоронением. На нем - простреленные документы Владимира Вакуленко. Также - татуировка на руке, похожая на ту, что имел писатель. Сейчас же данные о гибели писателя подтвердила ДНК-экспертиза.

Вакуленко - детский писатель, поэт и лауреат многочисленных литературных премий. Владимир исчез в селе Капитоловка, что вблизи Изюма, в марте 2022 года. Родители писателя более полугода искали своего единственного сына. Впоследствии стало известно, что российские оккупанты похитили его.

Узнать больше: "Тут моя земля": історія викрадення і пошуків письменника Володимира Вакуленка

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Темы: войнаХарьковская областькультураРосcия
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