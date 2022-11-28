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Росія використовуватиме зиму як засіб ведення війни проти України – генсек НАТО

Станіслав ПогоріловПонеділок, 28 листопада 2022, 19:09
Росія використовуватиме зиму як засіб ведення війни проти України – генсек НАТО
ЄНС СТОЛТЕНБЕРГ. ФОТО GETTY IMAGES

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг вважає, що Росія, найімовірніше, продовжить здійснювати атаки на енергетичну систему й газову інфраструктуру України в зимовий період.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Те, що це (атаки на енергетичну інфраструктуру) відбувається з наближенням зими, демонструє, що президент (РФ Владімір) Путін зараз намагається використовувати ... зиму як зброю війни проти України", – сказав Столтенберг у понеділок на пресконференції в Бухаресті.

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У столиці Румунії у вівторок має розпочатися дводенне засідання міністрів закордонних справ країн НАТО. На ньому, як очікується, глави МЗС країн НАТО пообіцяють надати довгострокову підтримку Україні, яка захищається від російських повітряних, ракетних і наземних атак.

Раніше Столтенберг неодноразово наголошував, що зимовий період виявиться складним для України в її протистоянні з Росією, але Альянс має допомогти їй вистояти.

Також генеральний секретар НАТО вважає, що чим більше військових успіхів матиме Україна, тим сильнішою буде її позиція на майбутніх переговорах.

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Теми: НАТОУкраїнаРосіявійна
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