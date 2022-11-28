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Россия будет использовать зиму как средство ведения войны против Украины - генсек НАТО

Станислав ПогориловПонедельник, 28 ноября 2022, 19:09
Россия будет использовать зиму как средство ведения войны против Украины - генсек НАТО
ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ. ФОТО GETTY IMAGES

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг считает, что Россия, скорее всего, продолжит осуществлять атаки на энергетическую систему и газовую инфраструктуру Украины в зимний период.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"То, что это (атаки на энергетическую инфраструктуру) происходит с приближением зимы, демонстрирует, что президент (РФ Владимир) Путин сейчас пытается использовать ... зиму как оружие войны против Украины", - сказал Столтенберг в понедельник на пресс-конференции в Бухаресте.

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В столице Румынии во вторник должно начаться двухдневное заседание министров иностранных дел стран НАТО. На нем, как ожидается, главы МИД стран НАТО пообещают оказать долгосрочную поддержку Украине, которая защищается от российских воздушных, ракетных и наземных атак.

Ранее Столтенберг неоднократно подчеркивал, что зимний период окажется сложным для Украины в ее противостоянии с Россией, но Альянс должен помочь ей выстоять.

Также генеральный секретарь НАТО считает, что чем больше военных успехов будет иметь Украина, тем сильнее будет ее позиция на предстоящих переговорах.

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Темы: НАТОУкраинаРосcиявойна
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