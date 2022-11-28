Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия будет использовать зиму как средство ведения войны против Украины - генсек НАТО

Станислав ПогориловПонедельник, 28 ноября 2022, 20:09
ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ. ФОТО GETTY IMAGES

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг считает, что Россия, скорее всего, продолжит осуществлять атаки на энергетическую систему и газовую инфраструктуру Украины в зимний период.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"То, что это (атаки на энергетическую инфраструктуру) происходит с приближением зимы, демонстрирует, что президент (РФ Владимир) Путин сейчас пытается использовать ... зиму как оружие войны против Украины", - сказал Столтенберг в понедельник на пресс-конференции в Бухаресте.

В столице Румынии во вторник должно начаться двухдневное заседание министров иностранных дел стран НАТО. На нем, как ожидается, главы МИД стран НАТО пообещают оказать долгосрочную поддержку Украине, которая защищается от российских воздушных, ракетных и наземных атак.

Ранее Столтенберг неоднократно подчеркивал, что зимний период окажется сложным для Украины в ее противостоянии с Россией, но Альянс должен помочь ей выстоять.

Также генеральный секретарь НАТО считает, что чем больше военных успехов будет иметь Украина, тем сильнее будет ее позиция на предстоящих переговорах.

Темы: НАТОУкраинаРосcиявойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Львовщина проголосовала за запрет Московского патриархата и обратилась к Раде

МАГАТЭ усилит свое присутствие на украинских АЭС – Гросси

Павелко избрали меру пресечения – за него уже внесли 10 млн залога

Слить воду при -3°C: КГГА дало указания на случай ЧС с теплоснабжением в Киеве

фотоЗадержан коллаборант россиян в Балаклее: он "курировал" малый и средний бизнес

фотоЕще одна дальнобойная система залпового огня прибыла в Украину из Франции

Все новости...
НАТО
Государства НАТО могут оказать новую поддержку Украине – АР
Генсек НАТО: чем больше военной поддержки, тем сильнее будет позиция Украины на переговорах
Путь к ЕС и НАТО: Украина планирует подписать в декабре декларации о поддержке еще с несколькими странами
Последние новости
18:27
Шмыгаль: Можно давать свет всем, но по 5-6 часов в день
18:24
СМИ: В ЧВК "Вагнер" начали вербовать заключенных из ЦАР для войны в Украине
18:23
Российские военные перегруппировываются на Кинбурнской косе – Силы обороны
18:07
фотоВоенным вручили 1,5 тысячи детских рисунков
18:04
Из Нацбанка уволился руководитель офиса правления
17:52
фотоТелескоп Hubble снял остаток звезды, погибшей при вспышке сверхновой
17:44
"Укрзализныця" с 11 декабря возобновляет сообщение со Словакией
17:33
В Херсоне уже около 41% потребителей и железная дорога со светом – ОВА
17:29
В Минцифре хотят срочно легализовать виртуальные активы: это поможет государству
17:23
В Белгородской области учителей будут учить, как сообщать школьникам о потере "кормильца" - СМИ
Все новости...