Литва не знайшла підстав забороняти в'їзд співачці Світлані Лободі

Міністерство закордонних справ Литви не знайшло юридичних підстав внести до списку небажаних осіб співачку Світлану Лободу, яку міністр культури Симонас Кайріс раніше назвав загрозою національній безпеці.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi, про це повідомила речниця глави литовського МЗС Пауліна Левіцкіте.

Вона нагадала, що процедуру можливої заборони в’їзду для Лободи відомство почало минулого тижня, коли в литовському суспільстві "з'явилися питання у зв'язку з її концертами в Литві (співачку оцінюють неоднозначно)".

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"МЗС звернулося до партнерів в Україні з проханням оцінити публічні заяви співачки, її поведінку перед обличчям російської агресії. За попередніми даними, є ознаки для її занесення до списку небажаних осіб", – сказала прессекретарка глави МЗС Литви.

Під час подальшого з'ясування фактів стало зрозуміло, що немає правової підстави та об'єктивних даних для включення Лободи до списку небажаних осіб. Левіцкіте наголосила, що "ми (Литва) правова держава", тож наразі немає підстав для ухвалення такого рішення.

Водночас Симонас Кайріс заявив, що, на його думку, виконавиця становить загрозу своєю колишньою позицією щодо Росії: "Оскільки, якщо мати на увазі і Литву, що стосується війни, розуміючи, скільки у нас українців, природно, що це питання не повинно замовчуватися".

ВІДЕО ДНЯ

Світлана Лобода – одна з найпопулярніших співачок у Росії останніх років. Вона запланувала в Литві чотири концерти на кінець листопада і початок грудня. Співачка вела активну концертну діяльність у Росії після окупації Росією Криму, а 2015 року також співала на концерті 9 травня.