Литва не нашла оснований запрещать въезд певице Светлане Лободе

Министерство иностранных дел Литвы не нашло юридических оснований внести в список нежелательных лиц певицу Светлану Лободу, которую министр культуры Симонас Кайрис ранее назвал угрозой национальной безопасности.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi, об этом сообщила пресс-секретарь главы литовского МИД Паулина Левицките.

Она напомнила, что процедуру возможного запрета въезда для Лободы ведомство начало на прошлой неделе, когда в литовском обществе "появились вопросы в связи с ее концертами в Литве (певицу оценивают неоднозначно)".

"МИД обратилось к партнерам в Украине с просьбой оценить публичные заявления певицы, ее поведение перед лицом российской агрессии. По предварительным данным, есть признаки для ее занесения в список нежелательных лиц", - сказала пресс-секретарь главы МИД Литвы.

Во время дальнейшего выяснения фактов стало понятно, что нет правового основания и объективных данных для включения Лободы в список нежелательных лиц. Левицките подчеркнула, что "мы (Литва) правовое государство", поэтому пока нет оснований для принятия такого решения.

В то же время Симонас Кайрис заявил, что, по его мнению, исполнительница представляет угрозу своей прежней позицией в отношении России: "Поскольку, если иметь в виду и Литву, что касается войны, понимая, сколько у нас украинцев, естественно, что этот вопрос не должен замалчиваться".

Светлана Лобода - одна из самых популярных певиц в России последних лет. Она запланировала в Литве четыре концерта на конец ноября и начало декабря. Певица вела активную концертную деятельность в России после оккупации Россией Крыма, а в 2015 году также пела на концерте 9 мая.