Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Країни Балтії та Північної Європи пообіцяли підтримувати Україну і посилювати тиск на РФ

"Європейська правда"Понеділок, 28 листопада 2022, 19:53
Країни Балтії та Північної Європи пообіцяли підтримувати Україну і посилювати тиск на РФ
Фото: Wikimedia

Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія та Швеція обіцяють надавати подальшу економічну, військову та гуманітарну підтримку Україні та посилювати санкції проти РФ.

Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ цих країн за підсумками візиту до Києва, пише "Європейська правда".

"З початку повномасштабного вторгнення Росії країни Північної Європи та Балтії надають Україні значну політичну, економічну, військову та гуманітарну підтримку. Ми продовжуватимемо працювати разом у наданні політичної та практичної підтримки для забезпечення здатності України захистити свою незалежність та територіальну цілісність", - йдеться у заяві.

Реклама:

Міністри наголосили, що їх країни ніколи не визнають незаконну спробу анексії українських територій, включаючи Крим і підтвердили спільні зусилля щодо подальшого посилення діяльності, спрямованої на досягнення деокупації Криму.

"Україна має невід'ємне право на самооборону для забезпечення своєї незалежності і суверенітету та відновлення своєї територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів. Росія повинна припинити свою агресію і вивести свої війська з усієї території України", - йдеться у заяві.

Також наголошується, що не лише Росія несе відповідальність за руйнування та гуманітарну катастрофу, через яку кілька мільйонів людей стали вимушеними переселенцями. 

ВІДЕО ДНЯ

"Держави, які свідомо допомагають або сприяють іншій державі у вчиненні міжнародно протиправних діянь, несуть за це міжнародну відповідальність. Ми найрішучішим чином засуджуємо напади Росії на цивільних осіб та об'єкти критичної інфраструктури, включаючи енергетичні об'єкти, спрямовані на тероризування цивільного населення", - йдеться у заяві.

Міністри закликали Росію звільнити українських цивільних осіб, незаконно депортованих та затриманих під політичними приводами, а також тих, хто був захоплений у заручники під час повномасштабного вторгнення в Україну.

"Ми рішуче відкидаємо безвідповідальну та вкрай провокаційну риторику Росії щодо ядерної зброї. Ми рішуче засуджуємо триваючу окупацію Запорізької атомної електростанції та безперервні напади на цивільні ядерні об'єкти в Україні. Ці напади є грубим порушенням міжнародного права і становлять пряму загрозу ядерній безпеці", - зазначається в заяві.

Глава МЗС наголосили на необхідності продовжувати накладати економічні санкції на Росію та інші країни, фізичних або юридичних осіб, які надають підтримку агресивній війні Москви.

Також вони відзначили важливість обмеження видачі шенгенських та національних віз громадянам Росії до Європейського Союзу.

Теми: ЄСУкраїнаРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
ЄС
ЄС розгляне пропозиції, щоб прискорити постачання артснарядів Україні – Боррель
ЄС після нападу Росії на Україну збільшив імпорт російського скрапленого газу на 40%
Естонський міністр просить ЄС збільшити витрати на оборону і підтримку України
Останні новини
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
Усі новини...
Реклама: