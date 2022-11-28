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Країни Балтії та Північної Європи пообіцяли підтримувати Україну і посилювати тиск на РФ

"Європейська правда"Понеділок, 28 листопада 2022, 20:53
Фото: Wikimedia

Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія та Швеція обіцяють надавати подальшу економічну, військову та гуманітарну підтримку Україні та посилювати санкції проти РФ.

Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ цих країн за підсумками візиту до Києва, пише "Європейська правда".

"З початку повномасштабного вторгнення Росії країни Північної Європи та Балтії надають Україні значну політичну, економічну, військову та гуманітарну підтримку. Ми продовжуватимемо працювати разом у наданні політичної та практичної підтримки для забезпечення здатності України захистити свою незалежність та територіальну цілісність", - йдеться у заяві.

Міністри наголосили, що їх країни ніколи не визнають незаконну спробу анексії українських територій, включаючи Крим і підтвердили спільні зусилля щодо подальшого посилення діяльності, спрямованої на досягнення деокупації Криму.

"Україна має невід'ємне право на самооборону для забезпечення своєї незалежності і суверенітету та відновлення своєї територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів. Росія повинна припинити свою агресію і вивести свої війська з усієї території України", - йдеться у заяві.

Також наголошується, що не лише Росія несе відповідальність за руйнування та гуманітарну катастрофу, через яку кілька мільйонів людей стали вимушеними переселенцями. 

"Держави, які свідомо допомагають або сприяють іншій державі у вчиненні міжнародно протиправних діянь, несуть за це міжнародну відповідальність. Ми найрішучішим чином засуджуємо напади Росії на цивільних осіб та об'єкти критичної інфраструктури, включаючи енергетичні об'єкти, спрямовані на тероризування цивільного населення", - йдеться у заяві.

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Міністри закликали Росію звільнити українських цивільних осіб, незаконно депортованих та затриманих під політичними приводами, а також тих, хто був захоплений у заручники під час повномасштабного вторгнення в Україну.

"Ми рішуче відкидаємо безвідповідальну та вкрай провокаційну риторику Росії щодо ядерної зброї. Ми рішуче засуджуємо триваючу окупацію Запорізької атомної електростанції та безперервні напади на цивільні ядерні об'єкти в Україні. Ці напади є грубим порушенням міжнародного права і становлять пряму загрозу ядерній безпеці", - зазначається в заяві.

Глава МЗС наголосили на необхідності продовжувати накладати економічні санкції на Росію та інші країни, фізичних або юридичних осіб, які надають підтримку агресивній війні Москви.

Також вони відзначили важливість обмеження видачі шенгенських та національних віз громадянам Росії до Європейського Союзу.

Теми: ЄСУкраїнаРосіявійна
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