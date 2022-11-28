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Страны Балтии и Северной Европы пообещали поддерживать Украину и усиливать давление на РФ

"Европейская правда"Понедельник, 28 ноября 2022, 19:53
Страны Балтии и Северной Европы пообещали поддерживать Украину и усиливать давление на РФ
Фото: Wikimedia

Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция обещают оказывать дальнейшую экономическую, военную и гуманитарную поддержку Украине и усиливать санкции против РФ.

Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел этих стран по итогам визита в Киев, пишет "Европейская правда".

"С начала полномасштабного вторжения России страны Северной Европы и Балтии оказывают Украине значительную политическую, экономическую, военную и гуманитарную поддержку. Мы будем продолжать работать вместе в предоставлении политической и практической поддержки для обеспечения способности Украины защитить свою независимость и территориальную целостность", - говорится в заявлении.

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Министры подчеркнули, что их страны никогда не признают незаконную попытку аннексии украинских территорий, включая Крым и подтвердили совместные усилия по дальнейшему усилению деятельности, направленной на достижение деоккупации Крыма.

"Украина имеет неотъемлемое право на самооборону для обеспечения своей независимости и суверенитета и восстановления своей территориальной целостности в пределах международно признанных границ. Россия должна прекратить свою агрессию и вывести свои войска со всей территории Украины", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что не только Россия несет ответственность за разрушения и гуманитарную катастрофу, из-за которой несколько миллионов человек стали вынужденными переселенцами. 

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"Государства, которые сознательно помогают или способствуют другому государству в совершении международно-противоправных деяний, несут за это международную ответственность. Мы самым решительным образом осуждаем нападения России на гражданских лиц и объекты критической инфраструктуры, включая энергетические объекты, направленные на терроризирование гражданского населения", - говорится в заявлении.

Министры призвали Россию освободить украинских гражданских лиц, незаконно депортированных и задержанных под политическими предлогами, а также тех, кто был захвачен в заложники во время полномасштабного вторжения в Украину.

"Мы решительно отвергаем безответственную и крайне провокационную риторику России относительно ядерного оружия. Мы решительно осуждаем продолжающуюся оккупацию Запорожской атомной электростанции и непрерывные нападения на гражданские ядерные объекты в Украине. Эти нападения являются грубым нарушением международного права и представляют прямую угрозу ядерной безопасности", - отмечается в заявлении.

Глава МИД подчеркнули необходимость продолжать накладывать экономические санкции на Россию и другие страны, физических или юридических лиц, которые оказывают поддержку агрессивной войне Москвы.

Также они отметили важность ограничения выдачи шенгенских и национальных виз гражданам России в Европейский Союз.

Темы: ЕСУкраинаРосcиявойна
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