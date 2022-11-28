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США й РФ лише раз використали лінію військового спецзв'язку за час війни в Україні – Reuters

"Європейська правда"Понеділок, 28 листопада 2022, 21:25

Спеціальна лінія зв'язку з питань вирішення конфліктних ситуацій ("деконфліктингу"), створена військовими Сполучених Штатів і Росії на початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, була використана лише один раз.

Про це агенції Reuters повідомив американський чиновник на умовах анонімності, пише "Європейська правда".

За словами джерела, Сполучені Штати ініціювали дзвінок через лінію "деконфліктингу", щоб повідомити про свою стурбованість російськими військовими операціями поблизу об'єктів критичної інфраструктури в Україні.

Посадовець США відмовився уточнити, яка саме подія стала приводом для дзвінка, але сказав, що йдеться не про падіння ракети на території Польщі під час масованого ракетного обстрілу Росією України 15 листопада.

Як припускає Reuters, може йтися про дії Росії навколо Запорізької атомної електростанції або оголошені українською стороною наміри російських сил підірвати дамбу Новокаховської ГЕС під час відступу з Херсонської області.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну між Москвою та Вашингтоном у березні була створена лінія "деконфліктингу", яка з'єднує Європейське командування Збройних сил США та Центр управління національною обороною Росії.

У Пентагоні тоді стверджували, що мета такої лінії полягає в уникненні будь-яких ненавмисних зіткнень у повітряному просторі НАТО або на землі. Неофіційно американські посадовці припускали, що вона також може бути використана для евакуації громадян США з окупованих територій.

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Один посадовець припустив, що вона також могла б бути використана, якби російський винищувач переслідував український літак у польському повітряному просторі, або якби російська ракета перетнула повітряний простір НАТО.

Лінія "деконфліктингу" є одним із небагатьох способів взаємодії військових США й Росії в умовах війни в Україні. До інших входять переговори між американськими і російськими військовими чиновниками – зокрема главами оборонних відомств і начальниками генштабів.

В останні тижні стало відомо про кілька таких контактів, зокрема між радником президента США з нацбезпеки Джейком Салліваном і радником Путіна із зовнішньої політики Юрієм Ушаковим та главою ЦРУ Вільямом Бернсом і главою Служби зовнішньої розвідки РФ Сергієм Наришкіним.

Теми: РосіяСШАУкраїнавійна
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