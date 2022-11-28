США и РФ лишь раз использовали линию военной спецсвязи за время войны в Украине – Reuters

Специальная линия связи по вопросам разрешения конфликтных ситуаций ("деконфликтинга"), созданная военными Соединенных Штатов и России в начале полномасштабного российского вторжения в Украину, была использована только один раз.

Об этом агентству Reuters сообщил американский чиновник на условиях анонимности, пишет "Европейская правда".

По словам источника, Соединенные Штаты инициировали звонок через линию "деконфликтинга", чтобы сообщить о своей обеспокоенности российскими военными операциями вблизи объектов критической инфраструктуры в Украине.

Чиновник США отказался уточнить, какое именно событие стало поводом для звонка, но сказал, что речь идет не о падении ракеты на территории Польши во время массированного ракетного обстрела Россией Украины 15 ноября.

Как предполагает Reuters, речь может идти о действиях России вокруг Запорожской атомной электростанции или объявленные украинской стороной намерения российских сил взорвать дамбу Новокаховской ГЭС во время отступления из Херсонской области.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину между Москвой и Вашингтоном в марте была создана линия "деконфликтинга", которая соединяет Европейское командование Вооруженных сил США и Центр управления национальной обороной России.

В Пентагоне тогда утверждали, что цель такой линии заключается в избежании любых непреднамеренных столкновений в воздушном пространстве НАТО или на земле. Неофициально американские чиновники предполагали, что она также может быть использована для эвакуации граждан США с оккупированных территорий.

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Один чиновник предположил, что она также могла бы быть использована, если бы российский истребитель преследовал украинский самолет в польском воздушном пространстве, или если бы российская ракета пересекла воздушное пространство НАТО.

Линия "деконфликтинга" является одним из немногих способов взаимодействия военных США и России в условиях войны в Украине. К другим относятся переговоры между американскими и российскими военными чиновниками - в частности главами оборонных ведомств и начальниками генштабов.

В последние недели стало известно о нескольких таких контактах, в частности между советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и советником Путина по внешней политике Юрием Ушаковым и главой ЦРУ Уильямом Бернсом и главой Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным.