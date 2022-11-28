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Кулеба: Для подолання енергокризи Україні потрібні трансформатори і системи ППО

"Європейська правда"Понеділок, 28 листопада 2022, 21:30

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна потребує трансформаторів для відновлення енергетичної системи і систем ППО для її захисту від російських ракет.

Про це він заявив на пресконференції у Києві з колегами з семи країн Балтії та Північної Європи, пише "Європейська правда".

"Для того, щоб відновити енергосистему нам потрібні дві речі: трансформатори, це найбільша частина енергосистема, і нам потрібне ППО, щоб збивати ворожі ракети, які б'ють по нашій інфраструктурі. Отже, даючи нам засоби ППО, ви також рятуєте і відновлюєте нашу енергетичну інфраструктуру", - сказав Кулеба.

Міністр додав, що без систем захисту від російських ракет енергетична криза триватиме, оскільки систему руйнуватимуть ударами після ремонту.

"Це коло треба розірвати. Потрібні два елементи – запасні частини для самої системи і протиракетна та протиповітряна оборона для її захисту", - сказав він.

Кулеба зазначив, що однієї із найбільших потреб в Україні зараз також є генератори.

Нагадаємо, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія та Швеція обіцяють надавати подальшу економічну, військову та гуманітарну підтримку Україні та посилювати санкції проти РФ.

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Теми: війнаенергетикаППОКулеба Дмитро
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