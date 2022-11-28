Кулеба: Для преодоления энергокризиса Украине нужны трансформаторы и системы ПВО

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина нуждается в трансформаторах для восстановления энергетической системы и систем ПВО для ее защиты от российских ракет.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве с коллегами из семи стран Балтии и Северной Европы, пишет "Европейская правда".

"Для того, чтобы восстановить энергосистему нам нужны две вещи: трансформаторы, это самая большая часть энергосистемы, и нам нужно ПВО, чтобы сбивать вражеские ракеты, которые бьют по нашей инфраструктуре. Следовательно, давая нам средства ПВО, вы также спасаете и восстанавливаете нашу энергетическую инфраструктуру", - сказал Кулеба.

Министр добавил, что без систем защиты от российских ракет энергетический кризис будет продолжаться, поскольку систему будут разрушать ударами после ремонта.

"Этот круг надо разорвать. Нужны два элемента - запасные части для самой системы и противоракетная и противовоздушная оборона для ее защиты", - сказал он.

Кулеба отметил, что одной из самых больших потребностей в Украине сейчас также являются генераторы.

Напомним, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция обещают оказывать дальнейшую экономическую, военную и гуманитарную поддержку Украине и усиливать санкции против РФ.