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Каноїст Чебан виставив на аукціон олімпійські медалі для допомоги жертвам війни

Станіслав ПогоріловПонеділок, 28 листопада 2022, 21:39
Юрій Чебан, фото: Facebook

Дворазовий олімпійський чемпіон, український веслувальник-каноїст Юрій Чебан виставив свої олімпійські медалі на аукціон, щоб на отримані кошти допомогти жертвам війни в Україні.

Джерело: Чебан у Facebook

Пряма мова Чебана: "Час рухатись далі, я хотів би, щоб ці медалі принесуть користь українцям ще раз".

Деталі: Чебан нагадав, що знаменитий олімпійський човен з ігор 2016 був направлений до музею Національного Олімпійського комітету України, а нагороди відправлені на аукціон у США

Нагадаємо: Юрій Чебан - дворазовий олімпійський чемпіон (2012 та 2016), бронзовий призер Олімпійських ігор (2008), призер чемпіонатів світу і Європи. Заслужений майстер спорту.

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Теми: спортвійнаУкраїна
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