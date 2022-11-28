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Каноист Чебан выставил на аукцион олимпийские медали для помощи жертвам войны

Станислав ПогориловПонедельник, 28 ноября 2022, 21:39
Юрий Чебан, фото: Facebook

Двукратный олимпийский чемпион, украинский гребец-каноист, Юрий Чебан выставил свои олимпийские медали на аукцион, чтобы на вырученные средства помочь жертвам войны в Украине.

Источник: Чебан в Facebook

Прямая речь Чебана: "Время двигаться дальше, я хотел бы, чтобы эти медали принесут пользу украинцам еще раз".

Детали: Чебан напомнил, что знаменитая олимпийская лодка с игр 2016 была направлена в музей Национального Олимпийского комитета Украины, а награды отправлены на аукцион в США

Напомним: Юрий Чебан - двукратный олимпийский чемпион (2012 и 2016), бронзовый призер Олимпийских игр (2008), призер чемпионатов мира и Европы. Заслуженный мастер спорта.

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Темы: спортвойнаУкраина
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