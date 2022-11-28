Не лише пункти незламності: на мапі покажуть відкриті магазини, аптеки, заправки і банки

Українці зможуть бачити на сайті, присвяченому пунктам незламності, які з магазинів, аптек, автозаправок та банків поблизу працюватимуть у разі відключення електроенергії.

Джерело: заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко

Деталі: Тимошенко повідомив, що до мапи на сайті "Незламність" внесено зміни.

Тепер на онлайн-мапі відображатимуться три основні категорії:

"Пункти незламності" – це місця організовані обласною владою та ДСНС, які мають генератор (підзарядка гаджетів), тепло, інтернет, чай/каву, аптечку. "Пункти незламності" відповідального бізнесу – тут є можливість безкоштовно підзарядити гаджети. Магазини, аптеки, АЗК та відділення банків, які будуть працювати у разі відключення електроенергії (не надають послуги з підзарядки гаджетів).

Тимошенко додав: "Будемо постійно інспектувати пункти незламності задля контролю їх забезпечення. Важливо, щоб люди могли отримати все необхідне та розраховувати на допомогу у скрутні моменти".