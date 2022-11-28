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Не только пункты несокрушимости: на карте покажут открытые магазины, аптеки, заправки и банки

Елена РощинаПонедельник, 28 ноября 2022, 22:13

Украинцы смогут видеть на сайте, посвященном пунктам несокрушимости, какие из магазинов, аптек, автозаправок и банков поблизости будут работать в случае отключения электроэнергии.

Источник: заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко

Детали: Тимошенко сообщил, что в карту на сайте "Несокрушимость" внесены изменения. 

Теперь на онлайн-карте будут отображаться три основные категории:

  1. "Пункты несокрушимости" – это места, организованные областной властью и ГСЧС, которые имеют генератор (подзарядка гаджетов), тепло, интернет, чай/кофе, аптечку. 
  2. "Пункты несокрушимости" ответственного бизнеса – здесь есть возможность бесплатно подзарядить гаджеты. 
  3. Магазины, аптеки, АЗК и отделения банков, которые будут работать в случае отключения электроэнергии (не предоставляют услуги по подзарядке гаджетов).

Тимошенко добавил: "Будем постоянно инспектировать пункты несокрушимости для контроля их обеспечения. Важно, чтобы люди могли получить все необходимое и рассчитывать на помощь в сложные моменты".

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Темы: пункты несокрушимостиэлектроэнергиядиджитализацияОфис президента
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