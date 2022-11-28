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Зеленський: Росія лишає по собі розруху, обстрілює 30 населених пунктів Херсонщини

Олена РощінаПонеділок, 28 листопада 2022, 21:35
Зеленський: Росія лишає по собі розруху, обстрілює 30 населених пунктів Херсонщини
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський повідомив, що за минулий тиждень російські військові 258 разів обстріляли населені пункти Херсонської області.

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців 28 листопада

Пряма мова: "Цієї доби, як і кожного божого дня, окупанти знов обстрілювали Херсон і громади області. Лише за один тиждень ворог 258 разів обстріляв 30 населених пунктів Херсонщини".

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Деталі: Президент додав, що російська армія пошкодила і насосну станцію, яка забезпечувала подачу води в Миколаїв.

За його словами, "це і є справжня суть тих випадкових товаришів, які заволоділи Росією". 

Пряма мова: "У них після 20 років правління на значній частині їхньої ж держави така розруха, ніби там пройшла війна. А це не війна – це вони пройшли. Вони ні на що не здатні, окрім розрухи. Це все, що вони полишають по собі. 

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І те, що вони роблять зараз проти України, – це їхнє намагання помститись. Помститись за те, що українці вже неодноразово захищали себе від них.

Україна ніколи не буде місцем для розрухи. Україна ніколи не прийме порядків від цих товаришів з Москви. Зробимо все, щоб відновити кожен зруйнований окупантами об’єкт, кожен будинок, кожне підприємство".

Теми: ЗеленськийХерсонська областьвійна
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