Зеленський: Росія лишає по собі розруху, обстрілює 30 населених пунктів Херсонщини

Президент Володимир Зеленський повідомив, що за минулий тиждень російські військові 258 разів обстріляли населені пункти Херсонської області.

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців 28 листопада

Пряма мова: "Цієї доби, як і кожного божого дня, окупанти знов обстрілювали Херсон і громади області. Лише за один тиждень ворог 258 разів обстріляв 30 населених пунктів Херсонщини".

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Деталі: Президент додав, що російська армія пошкодила і насосну станцію, яка забезпечувала подачу води в Миколаїв.

За його словами, "це і є справжня суть тих випадкових товаришів, які заволоділи Росією".

Пряма мова: "У них після 20 років правління на значній частині їхньої ж держави така розруха, ніби там пройшла війна. А це не війна – це вони пройшли. Вони ні на що не здатні, окрім розрухи. Це все, що вони полишають по собі.

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І те, що вони роблять зараз проти України, – це їхнє намагання помститись. Помститись за те, що українці вже неодноразово захищали себе від них.

Україна ніколи не буде місцем для розрухи. Україна ніколи не прийме порядків від цих товаришів з Москви. Зробимо все, щоб відновити кожен зруйнований окупантами об’єкт, кожен будинок, кожне підприємство".