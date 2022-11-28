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Зеленский: Россия оставляет после себя разруху, обстреливает 30 населенных пунктов Херсонщины

Елена РощинаПонедельник, 28 ноября 2022, 22:35
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

Президент Владимир Зеленский сообщил, что за прошедшую неделю российские военные 258 раз обстреляли населенные пункты Херсонской области.

Источник: Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам 28 ноября

Прямая речь: "За эти сутки, как и каждый божий день, оккупанты вновь обстреливали Херсон и общины области. Только за одну неделю враг 258 раз обстрелял 30 населенных пунктов Херсонщины".

Детали: Президент добавил, что российская армия повредила и насосную станцию, которая обеспечивала подачу воды в Николаев.

По его словам, "это и есть истинная суть тех случайных товарищей, которые завладели Россией".

Прямая речь: "У них после 20 лет правления на значительной части их же государства такая разруха, словно там прошла война. А это не война – это они прошли. Они ни на что не способны, кроме разрухи. Это все, что они оставляют после себя. 

И то, что они делают сейчас против Украины, – это их попытка отомстить. Отомстить за то, что украинцы уже неоднократно защищали себя от них.

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Украина никогда не будет местом для разрухи. Украина никогда не примет порядков от этих товарищей из Москвы. Сделаем все, чтобы восстановить каждый разрушенный оккупантами объект, каждый дом, каждое предприятие".

Темы: ЗеленскийХерсонская областьвойна
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