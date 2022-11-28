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Зеленский: Россия оставляет после себя разруху, обстреливает 30 населенных пунктов Херсонщины

Елена РощинаПонедельник, 28 ноября 2022, 21:35
Зеленский: Россия оставляет после себя разруху, обстреливает 30 населенных пунктов Херсонщины
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

Президент Владимир Зеленский сообщил, что за прошедшую неделю российские военные 258 раз обстреляли населенные пункты Херсонской области.

Источник: Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам 28 ноября

Прямая речь: "За эти сутки, как и каждый божий день, оккупанты вновь обстреливали Херсон и общины области. Только за одну неделю враг 258 раз обстрелял 30 населенных пунктов Херсонщины".

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Детали: Президент добавил, что российская армия повредила и насосную станцию, которая обеспечивала подачу воды в Николаев.

По его словам, "это и есть истинная суть тех случайных товарищей, которые завладели Россией".

Прямая речь: "У них после 20 лет правления на значительной части их же государства такая разруха, словно там прошла война. А это не война – это они прошли. Они ни на что не способны, кроме разрухи. Это все, что они оставляют после себя. 

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И то, что они делают сейчас против Украины, – это их попытка отомстить. Отомстить за то, что украинцы уже неоднократно защищали себя от них.

Украина никогда не будет местом для разрухи. Украина никогда не примет порядков от этих товарищей из Москвы. Сделаем все, чтобы восстановить каждый разрушенный оккупантами объект, каждый дом, каждое предприятие".

Темы: ЗеленскийХерсонская областьвойна
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