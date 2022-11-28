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На ініціативу "Зерно з України" закумулювали понад 180 млн доларів – Зеленський

Олена РощінаПонеділок, 28 листопада 2022, 22:00

Ініціатива Grain from Ukraine ("Зерно з України") стала найбільшою українською гуманітарною ініціативою, на неї вже закумульовано понад 180 мільйонів доларів.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 28 листопада

Пряма мова: "Обсяг акумульованих коштів для нашої ініціативи Grain from Ukraine зростає і вже – понад 180 мільйонів доларів. Це вже одна з історично найбільших українських гуманітарних ініціатив. А буде ще більшою".

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Деталі: Зеленський зазначив, що про фінансовий, технічний чи логістичний внесок до ініціативи Grain From Ukraine вже заявили Австрія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Греція, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Катар, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словенія, США, Туреччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія, Швеція.

"Європейський Союз – дуже вагома участь. Плюс Республіка Корея. Японія – з перших днів. А ще – НАТО і, звичайно, ООН", – додав український лідер.

Він подякував усім, хто бере участь у цій ініціативі щодо продовольчої безпеки. 

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Теми: Зеленськийзерногрошісвіт
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