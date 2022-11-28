На инициативу "Зерно из Украины" аккумулировали более 180 млн долларов – Зеленский

Инициатива Grain from Ukraine ("Зерно из Украины") стала крупнейшей украинской гуманитарной инициативой, на нее уже аккумулировано более 180 миллионов долларов.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 28 ноября

Прямая речь: "Объем аккумулированных средств для нашей инициативы Grain from Ukraine растет и уже – более 180 миллионов долларов. Это уже одна из исторически крупнейших украинских гуманитарных инициатив. А будет еще больше".

Детали: Зеленский отметил, что о финансовом, техническом или логистическом вкладе в инициативу Grain From Ukraine уже заявили Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Катар, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словения, США, Турция, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция.

"Европейский Союз – очень весомое участие. Плюс Республика Корея. Япония – с первых дней. А еще – НАТО и, конечно, ООН", – добавил украинский лидер.

Он поблагодарил всех, кто участвует в этой инициативе по продовольственной безопасности.