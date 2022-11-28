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ЄС виділяє до 25 млн євро на ремонт пошкоджених в Україні житлових будинків

"Європейська правда"Понеділок, 28 листопада 2022, 22:07

Європейський Союз у межах нової угоди між Міжнародною фінансовою корпорацією (МФК) та Фондом енергоефективності України надасть до 25 мільйонів євро у формі грантів об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) на ремонт пошкодженого війною житла.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна угода була підписана в межах Київського інвестиційного форуму в Брюсселі в понеділок.

У межах угоди МФК підтримуватиме Програму відновлення Фонду енергоефективності, надаючи ОСББ гранти Євросоюзу на покриття витрат на ремонт багатоквартирних будинків, що не зазнали структурних пошкоджень.

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Пілотна фаза програми на суму п’ять мільйонів євро буде розгортатися в Києві, Житомирі, Сумах та Чернігові. Вона покриватиме, серед іншого, повну вартість заміни віконних та дверних блоків і ремонт дахів та стін.

"ЄС не залишить Україну, поки вона бореться з російською агресією, та продовжуватиме підтримувати її народ. Ми раді об'єднати зусилля з нашими надійними партнерами – Українським фондом енергоефективності та МФК, щоб допомогти відновити будинки українців, зруйновані Росією", – сказала Катаріна Матернова, заступниця генерального директора Генерального директорату з питань політики добросусідства та переговорів про розширення, керівниця Групи підтримки України в Європейській комісії.

Як нагадують у Міжнародній фінансовій корпорації, у жовтні установа розпочала іншу програму, профінансовану ЄС на суму 25 мільйонів євро, щоб допомогти муніципалітетам відремонтувати будівлі комунальної форми власності для поселення в них внутрішньо переміщених осіб.

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У пресрелізі МФК наводять дані міністерства розвитку громад і територій України, згідно з якими з 24 лютого війна в Україні завдала значних руйнувань або знищила домівки 2,4 мільйона українців. За оцінками Київської школи економіки, пошкоджень зазнали 40% усього житлового фонду України.

Як повідомлялося, ЄС надасть Україні подальшу гуманітарну допомогу для того, щоб допомогти їй пройти зиму.

Теми: ЄСжитлогрошібудівництво
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