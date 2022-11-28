ЕС выделяет до 25 млн евро на ремонт поврежденных в Украине жилых домов

Европейский Союз в рамках нового соглашения между Международной финансовой корпорацией (МФК) и Фондом энергоэффективности Украины предоставит до 25 миллионов евро в форме грантов объединениям совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) на ремонт поврежденного войной жилья.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее соглашение было подписано в рамках Киевского инвестиционного форума в Брюсселе в понедельник.

В рамках соглашения МФК будет поддерживать Программу восстановления Фонда энергоэффективности, предоставляя ОСМД гранты Евросоюза на покрытие расходов на ремонт многоквартирных домов, не подвергшихся структурным повреждениям.

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Пилотная фаза программы на сумму пять миллионов евро будет разворачиваться в Киеве, Житомире, Сумах и Чернигове. Она будет покрывать, среди прочего, полную стоимость замены оконных и дверных блоков и ремонт крыш и стен.

"ЕС не оставит Украину, пока она борется с российской агрессией, и будет продолжать поддерживать ее народ. Мы рады объединить усилия с нашими надежными партнерами - Украинским фондом энергоэффективности и МФК, чтобы помочь восстановить дома украинцев, разрушенные Россией", - сказала Катарина Матернова, заместитель генерального директора Генерального директората по вопросам политики добрососедства и переговоров о расширении, руководитель Группы поддержки Украины в Европейской комиссии.

Как напоминают в Международной финансовой корпорации, в октябре учреждение начало другую программу, профинансированную ЕС на сумму 25 миллионов евро, чтобы помочь муниципалитетам отремонтировать здания коммунальной формы собственности для поселения в них внутренне перемещенных лиц.

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В пресс-релизе МФК приводят данные министерства развития общин и территорий Украины, согласно которым с 24 февраля война в Украине нанесла значительные разрушения или уничтожила дома 2,4 миллиона украинцев. По оценкам Киевской школы экономики, повреждениям подверглись 40% всего жилого фонда Украины.

Как сообщалось, ЕС предоставит Украине дальнейшую гуманитарную помощь для того, чтобы помочь ей пройти зиму.