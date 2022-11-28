ЕС выделяет до 25 млн евро на ремонт поврежденных в Украине жилых домов

Европейский Союз в рамках нового соглашения между Международной финансовой корпорацией (МФК) и Фондом энергоэффективности Украины предоставит до 25 миллионов евро в форме грантов объединениям совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) на ремонт поврежденного войной жилья.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее соглашение было подписано в рамках Киевского инвестиционного форума в Брюсселе в понедельник.

В рамках соглашения МФК будет поддерживать Программу восстановления Фонда энергоэффективности, предоставляя ОСМД гранты Евросоюза на покрытие расходов на ремонт многоквартирных домов, не подвергшихся структурным повреждениям.

Пилотная фаза программы на сумму пять миллионов евро будет разворачиваться в Киеве, Житомире, Сумах и Чернигове. Она будет покрывать, среди прочего, полную стоимость замены оконных и дверных блоков и ремонт крыш и стен.

"ЕС не оставит Украину, пока она борется с российской агрессией, и будет продолжать поддерживать ее народ. Мы рады объединить усилия с нашими надежными партнерами - Украинским фондом энергоэффективности и МФК, чтобы помочь восстановить дома украинцев, разрушенные Россией", - сказала Катарина Матернова, заместитель генерального директора Генерального директората по вопросам политики добрососедства и переговоров о расширении, руководитель Группы поддержки Украины в Европейской комиссии.

Как напоминают в Международной финансовой корпорации, в октябре учреждение начало другую программу, профинансированную ЕС на сумму 25 миллионов евро, чтобы помочь муниципалитетам отремонтировать здания коммунальной формы собственности для поселения в них внутренне перемещенных лиц.

В пресс-релизе МФК приводят данные министерства развития общин и территорий Украины, согласно которым с 24 февраля война в Украине нанесла значительные разрушения или уничтожила дома 2,4 миллиона украинцев. По оценкам Киевской школы экономики, повреждениям подверглись 40% всего жилого фонда Украины.

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