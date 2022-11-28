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В Киеве устанавят "энергоответственную" елку - YASNO

Станислав ПогориловПонедельник, 28 ноября 2022, 23:18
Фото: stok.karas.uliia.gmail.com/Depositphotos

CEO Yasno Сергей Коваленко сообщил, что елка, которую установят в Киеве, будет праздничной и одновременно "энергоответственной".

Источник: Коваленко в Facebook

Прямая речь Коваленко: "Коллеги приветствовали решение городских властей в этом году сэкономить электроэнергию и ставить елку без иллюминации и гирлянд. И чтобы показать всем, сколько именно экономится электроэнергии благодаря отказу от иллюминации - мы решили сделать инфографику. Но контекст считали иначе. Где-то получились откровенно искаженные публикации".

Детали: По его словам, сейчас нет времени реагировать и исправлять публикации, поскольку основная цель энергетиков круглосуточно "не дать врагу достичь главной цели".

"Новогодняя елка будет и будет максимально энергоответственной, но все равно праздничной для всех нас", - подчеркнул Коваленко.

Что предшествовало: Мэр Киева Виталий Кличко ранее сообщал, что в Киеве установят главную елку страны, несмотря на петицию о нецелесообразности праздничных мероприятий в условиях войны.

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Темы: войнаэнергетика
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