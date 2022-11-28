Прем’єр Польщі про німецькі ЗРК Patriot: ніхто не хоче брати техніку, аби вона стояла

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у понеділок укотре закликав надати Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot, які Варшаві запропонував Берлін після інциденту у Пшеводуві, оскільки Київ їх потребує більше.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Під час пресконференції в понеділок главу польського уряду запитали, чи прийме Польща ЗРК Patriot від Німеччини, якщо та не передасть їх Україні.

Реклама:

"Так, ми будемо розглядати такий варіант, звичайно, але звертаємо увагу на те, що, врешті-решт, ніхто не хоче купувати техніку тільки для того, щоб вона стояла", – відповів Моравецький.

Він зазначив, що в Україні, зокрема в західних її областях, майже щодня падають бомби й гинуть люди. "Тому нехай ця зброя, яка надсилається, служить якнайкраще для захисту українського неба. Таким чином, вона також слугуватиме захисту польського неба", – наголосив польський прем’єр.

Моравецький висловив сподівання, що "вдасться організувати весь процес таким чином, щоб західна частина України принаймні мала цей захист через сучасні системи протиракетної оборони, протиповітряної оборони".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, раніше міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт після інциденту у Пшеводуві, коли внаслідок падіння ракети загинули двоє людей, запропонувала допомогу Польщі, зокрема системи Patriot та винищувачі Eurofighter, які охоронятимуть польський повітряний простір.

Минулого тижня лідер польської владної партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив, що для безпеки Польщі було б краще, якби Німеччина запропонувала системи протиповітряної оборони Patriot не їй, а Україні.

Після цього Німеччина заявила, що обговорює з союзниками прохання Польщі про відправлення німецьких систем Patriot до України.