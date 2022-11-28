Премьер Польши о немецких ЗРК Patriot: никто не хочет брать технику, лишь бы она стояла

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в понедельник в очередной раз призвал предоставить Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые Варшаве предложил Берлин после инцидента в Пшеводуве, поскольку Киев в них нуждается больше.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

Во время пресс-конференции в понедельник главу польского правительства спросили, примет ли Польша ЗРК Patriot от Германии, если та не передаст их Украине.

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"Да, мы будем рассматривать такой вариант, конечно, но обращаем внимание на то, что, в конце концов, никто не хочет покупать технику только для того, чтобы она стояла", - ответил Моравецкий.

Он отметил, что в Украине, в частности в западных ее областях, почти ежедневно падают бомбы и гибнут люди. "Поэтому пусть это оружие, которое направляется, служит как можно лучше для защиты украинского неба. Таким образом, оно также будет служить защите польского неба", - подчеркнул польский премьер.

Моравецкий выразил надежду, что "удастся организовать весь процесс таким образом, чтобы западная часть Украины по крайней мере имела эту защиту через современные системы противоракетной обороны, противовоздушной обороны".

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Напомним, ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт после инцидента в Пшеводуве, когда в результате падения ракеты погибли два человека, предложила помощь Польше, в частности системы Patriot и истребители Eurofighter, которые будут охранять польское воздушное пространство.

На прошлой неделе лидер польской правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что для безопасности Польши было бы лучше, если бы Германия предложила системы противовоздушной обороны Patriot не ей, а Украине.

После этого Германия заявила, что обсуждает с союзниками просьбу Польши об отправке немецких систем Patriot в Украину.