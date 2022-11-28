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Премьер Польши о немецких ЗРК Patriot: никто не хочет брать технику, лишь бы она стояла

"Европейская правда"Понедельник, 28 ноября 2022, 23:46
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в понедельник в очередной раз призвал предоставить Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые Варшаве предложил Берлин после инцидента в Пшеводуве, поскольку Киев в них нуждается больше.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

Во время пресс-конференции в понедельник главу польского правительства спросили, примет ли Польша ЗРК Patriot от Германии, если та не передаст их Украине.

"Да, мы будем рассматривать такой вариант, конечно, но обращаем внимание на то, что, в конце концов, никто не хочет покупать технику только для того, чтобы она стояла", - ответил Моравецкий.

Он отметил, что в Украине, в частности в западных ее областях, почти ежедневно падают бомбы и гибнут люди. "Поэтому пусть это оружие, которое направляется, служит как можно лучше для защиты украинского неба. Таким образом, оно также будет служить защите польского неба", - подчеркнул польский премьер.

Моравецкий выразил надежду, что "удастся организовать весь процесс таким образом, чтобы западная часть Украины по крайней мере имела эту защиту через современные системы противоракетной обороны, противовоздушной обороны".

Напомним, ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт после инцидента в Пшеводуве, когда в результате падения ракеты погибли два человека, предложила помощь Польше, в частности системы Patriot и истребители Eurofighter, которые будут охранять польское воздушное пространство.

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На прошлой неделе лидер польской правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что для безопасности Польши было бы лучше, если бы Германия предложила системы противовоздушной обороны Patriot не ей, а Украине.

После этого Германия заявила, что обсуждает с союзниками просьбу Польши об отправке немецких систем Patriot в Украину.

Темы: ПольшаГерманиявойна
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