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США схвалили продаж Фінляндії зброї на $323 млн

"Європейська правда"Понеділок, 28 листопада 2022, 23:59
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Адміністрація президента США Джо Байдена схвалила потенційний продаж зброї Фінляндії на суму 323 мільйони доларів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

У понеділок Білий дім поінформував Конгрес про схвалення продажу тактичних керованих авіаційних ракет AGM-154 Joint Standoff Weapon для оснащення винищувачів повітряних сил Фінляндії.

Як зазначається в повідомленні, ця угода "підтримає зовнішню політику і національну безпеку Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки надійного партнера, який є важливою силою для політичної стабільності та економічного прогресу в Європі".

"Для національних інтересів США життєво важливо допомогти Фінляндії в розвитку і підтримці сильного і готового потенціалу самооборони", – наголосили в адміністрації Байдена.

Там також зауважили, що збройні сили Фінляндії "не матимуть жодних труднощів" із прийняттям в експлуатацію військового обладнання, яке продається.

Як повідомлялося, Фінляндія та Сполучені Штати протягом осені почнуть переговори для укладання угоди про оборонне співробітництво, яка закладе основу для регулярного оборонного співробітництва сторін.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, Фінляндія разом зі Швецією подали заявку на членство в НАТО, відмовившись від зовнішньополітичного нейтралітету у відповідь на вторгнення Росії в Україну 24 лютого. Станом на зараз 28 із 30 членів Альянсу ратифікували протокол про їхній вступ.

Теми: СШАФінляндія
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