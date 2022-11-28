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США одобрили продажу Финляндии оружия на $323 млн

"Европейская правда"Понедельник, 28 ноября 2022, 22:59
США одобрили продажу Финляндии оружия на $323 млн
скриншот

Администрация президента США Джо Байдена одобрила потенциальную продажу оружия Финляндии на сумму 323 миллиона долларов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

В понедельник Белый дом проинформировал Конгресс об одобрении продажи тактических управляемых авиационных ракет AGM-154 Joint Standoff Weapon для оснащения истребителей воздушных сил Финляндии.

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Как отмечается в сообщении, это соглашение "поддержит внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов путем повышения безопасности надежного партнера, который является важной силой для политической стабильности и экономического прогресса в Европе".

"Для национальных интересов США жизненно важно помочь Финляндии в развитии и поддержке сильного и готового потенциала самообороны", - отметили в администрации Байдена.

Там также отметили, что вооруженные силы Финляндии "не будут иметь никаких трудностей" с принятием в эксплуатацию военного оборудования, которое продается.

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Как сообщалось, Финляндия и Соединенные Штаты в течение осени начнут переговоры для заключения соглашения об оборонном сотрудничестве, которое заложит основу для регулярного оборонного сотрудничества сторон.

Финляндия вместе со Швецией подали заявку на членство в НАТО, отказавшись от внешнеполитического нейтралитета в ответ на вторжение России в Украину 24 февраля. По состоянию на сейчас 28 из 30 членов Альянса ратифицировали протокол об их вступлении.

Темы: СШАФинляндия
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